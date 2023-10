Suspeito de homicídio em Camocim é capturado pela PC-CE em Jijoca de Jericoacoara

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deu cumprimento, nessa segunda-feira (23), a mandados de prisão preventiva em desfavor de uma dupla suspeita de envolvimento em um homicídio. O crime ocorreu em 27 de junho deste ano, na zona rural de Camocim (AIS 14). A ofensiva faz parte da operação “Dominó de Heimdall” , deflagrada nas cidades de Sobral e Jijoca de Jericoacoara, Áreas Integradas de Segurança 14 e 17 (AIS 14 e 17) do Estado.





A ação conjunta foi desenvolvida pelas delegacias Regional de Camocim e Municipal de Granja e contou com o apoio de equipes das delegacias municipais de Jijoca de Jericoacoara e de Acaraú. Com os mandados em mãos, as equipes diligenciaram e capturaram Francisco Rones de Paulo, de 28 anos, na localidade de Largo Carro Quebrado, zona rural de Jijoca de Jericoacoara.





Conforme as investigações policiais, Francisco Rones de Paulo e José Joaquim Benício Lopes, conhecido como “Nem do Parazinho”, são partícipe e mandante do crime, respectivamente, que teria sido motivado por uma disputa dentro de um mesmo grupo criminoso. Na ocasião, um homem, de 27 anos, com antecedentes por homicídio doloso e tráfico de drogas, trafegava em uma motocicleta no final da rodovia CE-313, no distrito de Guriú, quando foi surpreendido por suspeitos armados em um automóvel. Ele foi atingido e foi a óbito.





Contra José Joaquim, que já se encontrava recolhido em uma unidade penitenciária, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Camocim, segue com oitivas e diligências no intuito de identificar e capturar outros partícipes da ação criminosa.





Operação “Dominó de Heimdall”





O nome da operação refere-se ao deus nórdico Heimdall, guardião da ponte Bifrost, que liga o mundo dos homens ao mundo dos deuses. A alusão sugere que a Polícia Civil possui um papel semelhante ao desempenhado por Heimdall, desvendar a verdade e alertar a sociedade sobre os perigos da criminalidade e do tráfico ilícito de drogas.