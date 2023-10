MARIDO DA PROFESSORA MORTA EM VARJOTA PRESTA DEPOIMENTO À POLÍCIA

Rafael Vasconcelos, esposo da professora Flávia Maria Lopes de Sena Vasconcelos, encontrada morta após sair de casa para fazer caminhada em Varjota, prestou depoimento à Polícia Civil daquela cidade ainda ontem (25/10), por suspeita de participação do crime. A informação foi divulgada pela TV Verdes Mares.





Ele participou ontem das últimas homenagens à Flávia, cujo corpo foi velado em uma escola e sepultado durante a noite no cemitério local, tendo o cortejo sido acompanhado por centenas de pessoas que continuam estarrecidas diante da forma brutal com a qual vítima foi assassinada, com dez perfurações a faca.





As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Afonso Timbó. Ainda que recente, nenhuma hipótese é descartada, por isso equipamentos serão periciados de forma minuciosa e câmeras de segurança do trajeto da residência dela e o mais próximo da localidade de Cajazeiras para serem acompanhadas, de forma que busque encontrar algum indício que possa levar ao executor do crime e motivações.





Via A Voz Sta. Quitéria