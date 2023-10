Concursos públicos em diversos órgãos são anunciados no Ceará; veja lista

Os nove órgãos incluídos no pacote de concursos são:





Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce)

Conselho Estadual de Educação (CEE)

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)

Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP)

Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag)

Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo (Seas)

O governador Elmano enfatizou a importância do concurso da Polícia Civil, declarando: "É a ação mais estratégica para a Segurança Pública. Nós precisamos de informação e investigação aprofundada para o enfrentamento às organizações criminosas". Ele informou que o edital de convocação está programado para ser divulgado no próximo dia 30 de novembro, com todo o processo de convocação sendo concluído até o final do mês de janeiro.





Via A Voz Sta Quitéria