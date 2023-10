Ladrão se arrepende e revela onde deixou moto furtada

Em Guaraí, Tocantins, um ladrão decidiu devolver uma moto que havia furtado. Ele abandonou o veículo em uma avenida e enviou um áudio para a vítima para se desculpar e contar onde a motocicleta estava. As informações são do G1.





– Queria simplesmente pedir desculpas e te falar: tua moto tá no final da B10, irmão, bem na beira da pista lá. Eu não sabia que era tua. Peguei tua moto, bêbado, naquele dia da festa lá, e aí estou te devolvendo a bicha porque me falaram que era tua. […] Só estragou a ignição mesmo. Aí tu pega lá e vai me desculpando amigo véi (sic) – disse o ladrão no áudio.





A moto tinha sido furtada no último domingo (15). A vítima deixou um pedido de ajuda nas redes sociais e também registrou o caso na Polícia Civil.





– Teve bastante divulgação e ele viu que estava repercutindo demais e entregou a moto. Ele mandou o áudio para mim, deixou a moto no local e eu fui buscar – relatou o dono da moto, que não quis se identificar.





A vítima disse ainda que o ladrão pediu que a queixa feita na delegacia fosse retirada.





– Ele mandou mensagem pedindo para tirar a ocorrência. Até fui na delegacia, mas o delegado disse que não tem como retirar e que vai continuar investigando.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o furto foi registrado na 48º DP de Guaraí.





A polícia disse que o veículo foi abandonado após ficar sem gasolina. Apesar de a moto ter sido devolvida, o caso continuará sendo investigado.