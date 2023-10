Pesquisa da UFMG ganha prêmio por vacina contra cocaína e crack

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram premiados pelo desenvolvimento da Calixcoca, uma vacina que tem como objetivo combater a dependência da cocaína e do crack.





O prêmio foi concedido na segunda edição do Prêmio Euro Inovação na Saúde, promovido pela multinacional farmacêutica Eurofarma. A equipe da UFMG recebeu um prêmio de 500 mil euros, equivalente a cerca de R$ 2,6 milhões.





A pesquisa foi a mais votada por médicos de 17 países, superando outras 11 iniciativas inovadoras na área da saúde produzidas na América Latina.





O projeto da Calixcoca desenvolve um medicamento que induz o sistema imunológico a fabricar anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. A medida transforma a droga em uma molécula grande, que não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, impedindo que ela chegue ao cérebro.





A pesquisa já passou por etapas pré-clínicas e demonstrou segurança e eficácia no tratamento da dependência das drogas, bem como na prevenção de consequências obstétricas e fetais decorrentes da exposição às drogas durante a gestação em animais.





“Sabemos como é difícil ter uma pessoa dependente em casa, como é sofrido para um acometido pela dependência ter que lidar com a ambivalência de usar ou não droga e como é ainda mais difícil para uma gestante dependente proteger seu feto e lidar com a dor da abstinência. Temos a missão de cuidar dessas questões”, disse o professor Frederico Garcia, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG.





Garcia afirmou que a vacina não pode ser vista como uma solução para todos os casos de transtorno por uso de cocaína, sendo necessária uma avaliação científica precisa para determinar sua eficácia em casos específicos.





