Mãe de bebê estuprada pelo pai lavou roupas para esconder o crime

A mãe de uma bebê de 1 ano e 6 meses, estuprada pelo próprio pai, tentou esconder o crime. Conforme a apuração da Polícia Civil de Goiás, a mulher lavou as roupas do casal, bem como da menina, possivelmente sujas de sangue, para tentar encobrir a situação. O crime aconteceu em Posse, no nordeste goiano, e o casal foi preso por estupro de vulnerável.





De acordo com o delegado que investiga o caso, Humberto Soares, a mulher tentou encobrir os fatos a “todo custo” e não denunciou o crime ao hospital ou à polícia.





Bebê estuprada e proteção ao pai





De acordo com o investigador, a casa da família estava totalmente bagunçada, com manchas de sangue e corrimentos semelhantes ao sêmen humano. Inicialmente, a mãe alegou que a menina tinha se machucado sozinha, mas depois disse que o marido estuprou a menina enquanto ela estava fora.





“Ao perceber que a gente descobriu tudo e tinha visto que ela havia limpado a roupa do genitor e fazer com que as circunstâncias dos fatos não fossem descobertas pela polícia, ela começou a ficar intransigente e desacatar os policiais”, disse Soares.





A menina precisou ser encaminhada para um hospital na capital goiana, mas recebeu alta e foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Posse. O caso foi descoberto após a desconfiança de um vizinho, que ouviu o choro da vítima e pediu ajuda.





Metrópoles