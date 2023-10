MATANÇA EM CAMOCIM: HOMEM EXECUTADO A BALA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A polícia registrou mais um homicídio a bala em Camocim. O sinistro aconteceu no final da tarde deste domingo, 29, por volta das 17h50, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima já tinha passagens pela polícia e foi identificada como José Amadeu do Nascimentos Neto, 26 anos, vulgo "Esquerdinha", residia na Travessa Bela Vista, bairro Nossa Sra. de Fátima.





Os autores do crime foi uma dupla em uma moto que se aproximou da vítima e efetuou cerca de 10 disparos de pistola. A polícia acredita que a motivação seria guerra por território de vendas de drogas. "Esquerdinha" morreu ali mesmo no local. Camocim registra 36 homicídios no corrente ano.





Equipes policiais do RAIO e POG realizam diligência à procura dos assassinos.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Camocim Polícia 24h