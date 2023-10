Morador que fez placa exclusiva para ‘cornos’ diz que local tinha se tornado ponto turístico: "Faziam até pose para foto"

Morador coloca placa exclusiva para 'cornos' para tentar impedir que motoristas estacionem.

O corretor de imóveis Antônio Spinetti, que fez uma placa de estacionamento exclusiva para “cornos”disse que o local tinha se tornado um “ponto turístico”. Após a repercussão,a sinalização foi retirada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM).





“O pessoal chegava lá, achava engraçado, muita gente chegava debaixo da placa, estacionava o carro, e fazia até pose para tirar foto”, brincou.

O caso repercutiu em todo o Brasil e surpreendeu Antônio. Ao g1 , ele explicou que colocou a placa há 3 anos e nunca havia alcançado tantas pessoas.





“Estou assustado com esse negócio, eu nunca vi um negócio tão simples dar uma repercussão tão grande. Eu nunca parei em rede nacional por uma brincadeira que não foi feita com essa intenção. A minha intenção era só chamar a atenção para o local”, falou.

A retirada da placa foi recebida com surpresa por Antônio.





“Achei sem muita lógica, porque você estava lá há 3 anos, nunca incomodou, não é uma placa de sinalização, era uma brincadeira, o pessoal achava engraçado”, disse.









Saiba a história da placa:





Cansado de ter dificuldade para sair ou chegar em casa, o corretor de imóveis Antônio Spinetti usou uma tática para driblar os motoristas. Ele colocou uma placa com o recado“Atenção! Estacionamento exclusivo para cornos”, mas apesar do esforço, disse que não mudou muita coisa.





“Em uma forma mais crítica, eu resolvi colocar a placa pra ver se funcionava, mas não resolveu muito não. Acho que Goiânia tem corno demais”, disse Antônio, se divertindo com a situação.





A casa do corretor fica no Jardim Europa, em Goiânia, perto de um hospital. Por conta disso, o homem disse que os carros lotavam a rua e dificultavam a passagem. O alerta foi instalado em um poste há mais de 3 anos, segundo Renata Alves, de 25 anos, filha do idealizador.





“Meu pai simplesmente não aguentava mais não conseguir tirar a caminhonete. Na hora que ele dava ré, os carros atrapalhavam, até que ele ficou irritado e teve a ideia”, contou Renata.









“E deu certo?”, questionou o repórter.





“Não. Olha em volta [se referindo à rua lotada de carros]”, brincou a jovem, enquanto ria.

Késia de Almeida, dona de uma lanchonete ao lado de onde ficava a placa, falou que muitos motoristas levam na brincadeira, brincam e perguntam se ela que instalou a placa no local. No entanto, há quem se irrite.





“A gente fala que não tem nada a ver com essa placa. Uns levam na esportiva, outros falam que essa placa tá indevida, a rotina é essa. Achei boa a ideia”, explicou.





Outro funcionário da lanchonete completou que muitos motoristas não ligavam e estacionavam mesmo assim.





“Ninguém importa com isso aí não. O povo para mesmo assim”, falou, sem se identificar.





A retirada da placa foi explicada por Horácio Ferreira, diretor de trânsito da SMM. “Quando alguém faz uma alguma sinalização em Goiânia, ela está desrespeitando o código de postura e os auditores fiscais podem autuá-la quando identificada”, detalhou.





A sinalização foi removida na última terça-feira (17). Ao g1 , Horácio explicou que toda sinalização nas vias públicas deve seguir os manuais de sinalização publicados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, devem ter autorização do órgão gestor de trânsito, seja estadual, ou municipal.