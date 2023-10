Mulher é presa por deixar filha de 6 anos trancada e ir à festa

Uma mulher foi detida por abandonar sua filha de seis anos, trancando-a em um quarto em sua residência localizada em Vicente Pires. O incidente ocorreu no domingo, por volta das 8h, quando a polícia recebeu um alerta de negligência infantil na área.





Ao chegarem à casa indicada, os vizinhos informaram que essa não era a primeira vez que a mãe deixava a criança sozinha. No último dia 13 de outubro, a acusada saiu de casa e não retornou. A criança se comunicou com os policiais através da janela do quarto em que estava trancada e contou que estava sem comer há três dias.





De acordo com o Metrópoles, a mãe foi contatada pela Polícia Militar do Distrito Federal e admitiu ter saído para uma festa e depois dormido na casa de uma amiga. No entanto, ela não informou quando planejava voltar para casa. Como resultado, a mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Mãe e filha foram encaminhadas à 8ª Delegacia de Polícia (SIA).





A equipe da conselheira tutelar de Vicente Pires foi acionada para auxiliar e levou a criança a um centro de acolhimento em Taguatinga, onde ela ficará temporariamente abrigada.





Por: Raflézia Sousa

Foto ilustrativa