Mulher é presa por tentar asfixiar o marido durante o sexo enquanto a vítima estava amarrada na cama

Uma mulher de 42 anos foi presa, na madrugada desta quinta-feira (5), na cidade de Milhã, no interior do Ceará, por suspeita de tentar asfixiar o próprio marido enquanto a vítima estava amarrada na cama durante a relação sexual.





Apesar do ataque da esposa, o homem, de 66 anos, conseguiu se soltar e pediu ajuda aos familiares, que acionaram a polícia para a casa do casal na localidade de sítio Fortaleza, zona rural da cidade.





Conforme a Polícia Militar, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia Regional de Quixadá. Na unidade, ela foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia seguirá com as investigações para identificar a motivação do crime.





