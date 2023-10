Namorada de brasileiro morto em Israel se escondeu entre corpos

Rafaela Treistman e Ranani Glazer estavam em um festival quando ocorreu o ataque do grupo palestino Hamas contra o país. A jovem se salvou entrando em um bunker antibomba, que etsava lotado.





A brasileira Rafaela Treistman teve que se esconder entre corpos de pessoas mortas para sobreviver ao ataque do grupo palestino Hamas em Israel. Ela estava com o namorado, Ranani Nidejelski Glazer, que foi encontrado morto nesta segunda-feira, 9.





Rafaela relatou à CNN momentos de pânico em um bunker, enquanto aconteciam os ataques. Ela disse que ao verem os mísseis, os três jovens procuraram um abrigo e encontraram em um ponto de ônibus.





“A gente achou que ia ficar tudo bem, já que no bunker os mísseis não seriam problemas. Mas começou a entupir de gente o bunker. Não sei dizer quantas, só não dava para se mexer no espaço que a gente estava”, diz.





Namorada de brasileiro morto em Israel relata momentos de pânico em bunker de Israel.





Com o bunker lotado, as pessoas que estavam lá tinham que se proteger das bombas de gás atiradas “uma seguida da outra”.









“Não tínhamos como sair, tentamos ligar para a polícia, enfim, se defendendo literalmente com os corpos das pessoas que morreram”, relata Rafaela.





A jovem diz que perdeu o contato com o namorado ainda no bunker: “Em algum momento não vi mais meu namorado". "Não sei se ele levantou ou chegou a sair. Não vi mais ele, estava muito desorientada. Desmaiava muito por conta do gás”, lembra.





Na sequência, a polícia chegou ao local e checou a situação das pessoas. Rafaela e o amigo deixaram o bunker, mas não acharam Ranani, que foi encontrado morto dias depois.





Namorada de brasileiro morto em Israel escreve carta de despedida para ele.





Rafaela Treistman publicou uma homenagem para o namorado, Ranani Nidejelski Glazer, no Instagram, na manhã desta terça-feira, 10.





“Devo a você a minha vida, você salvou a minha... Se tem um herói nessa história toda, esse herói é você meu amor. Eu te amo, amor, mais que tudo”, escreveu na publicação.





Brasileiro ferido diz que fingiu estar morto durante o ataque





Outro brasileiro que estava em festival de Israel, Rafael Zimerman disse que fingiu que estava morto durante os ataques do Hamas. Em entrevista ao Fantástico, nesse domingo, 8, ele contou que estava com Ranani e Rafaela quando eles avistaram os mísseis.





Os três ficaram em um bunker até a polícia chegar ao local. Zimerman diz que se fingiu de morto para sobreviver.





Rafael foi internado em um hospital, mas teve alta no domingo. Ele ficou com marcas de estilhaços nas costas.





“Tinha muita gente pegando fogo. Eu não podia sair porque, se eu forçasse a saída, a chance de eu dar de cara com um terrorista era enorme. Então, eu acabei fingindo que eu estava morto durante horas”, conta.





