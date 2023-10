O CASAL QUE ESCONDEU OS FILHOS ANTES DA MORTE EM ATAQUE DO HAMAS

Um jovem casal israelense, identificado como Itay e Hadar Berdichevsky, ambos com 30 anos, demonstrou heroísmo ao proteger seus filhos gêmeos, com apenas 10 meses de vida, durante um ataque do grupo Hamas em Israel.





O casal conseguiu esconder as crianças em um compartimento secreto de um quarto da residência quando perceberam que homens armados estavam invadindo sua casa, de acordo com informações do jornal Daily Mirror.





De acordo com o embaixador israelita na Colômbia, Gali Dagan, Itay e Hadar “lutaram bravamente” antes de serem tragicamente baleados e mortos durante o ataque surpresa do Hamas em Israel, que resultou em milhares de vítimas.





"Eles esconderam os filhos gêmeos, de 10 meses, em um esconderijo enquanto terroristas se infiltravam na sua casa. Os bebês ficaram sozinhos por mais de 12 horas até serem resgatados. Imagine o horror. Dois pais aterrorizados fazendo tudo o que podiam para salvar seus filhos, que agora estão órfãos. Abençoada seja a memória desses heróis”, disse o embaixador.





UOL





CÁ PRA NÓS: Heróis, exemplos para pais e mães, que Deus os abençoe eternamente, e aos seus gêmeos.