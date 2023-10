Policial agride cliente que reclamou de sushi em restaurante em Fortaleza

Um cliente foi agredido por um policial em um restaurante japonês após reclamar da qualidade de um shushi do estabelecimento. Um vídeo gravado por outras pessoas que estavam no restaurante mostra o momento em que o segurança agride o homem com um soco e em seguida com um aperto no pescoço. O caso ocorreu, no sábado (7), no Restaurante Ryokan, no Bairro Cambeba, em Fortaleza.



Outro cliente que estava no local separa a briga. A esposa do homem agredido chegou a bater nas costas do segurança para ele parar.

O cliente estava com a esposa e o filho, uma família de Portugal.

Segundo a denúncia, o policial que aparece no vídeo agredindo o cliente trabalhava como segurança do restaurante, o que é proibido para militares. O restaurante nega.

A Controladoria Geral de Disciplina, que investiga denúncias contra servidores que atuam na segurança do estado do Ceará, afirmou que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) apura o caso.

Reclamação do prato Segundo familiares, o cliente consumiu normalmente, mas um dos pedidos veio fora do padrão. Ele pediu que o garçom retornasse com o prato para a cozinha e trouxesse um novo. O garçom levou o prato e retornou com o mesmo, falando que a cozinha não iria refazer, pois aquele já estava no "padrão".

Então iniciou-se uma discussão entre o cliente e o garçom. No momento do bate boca, um segurança que estava do lado de fora do restaurante interveio na conversa e começou a agredir o cliente.

O cliente registrou boletim de ocorrência. E, na segunda-feira, fez exame de corpo de delito. O documento comprova a "ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente" e que o instrumento ou meio que produziu a ofensa foi "contundente".

Segurança investigado

Conforme a Controladoria Geral de Disciplina, a ocorrência também é objeto de apuração na seara administrativa disciplinar.

O Restaurante Ryokan afirmou em nota que lamenta o ocorrido dentro do local. O estabelecimento afirma que a briga envolveu dois clientes. Estabelecimento disse que a briga começou "após um deles, visivelmente alterado, ter proferido agressões verbais aos nossos funcionários, o que resultou na revolta por parte de outros clientes".

O restaurante reforçou que está à disposição da pessoa ofendida e das autoridades policiais para colaborar e fornecer todos os esclarecimentos necessários.

G1