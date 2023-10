Onda de calor volta ao Brasil em outubro

Uma nova onda de calor pode atingir o Brasil em outubro, com temperaturas acima do normal para o mês em boa parte do país. A previsão é da Climatempo e da Metsul.





As temperaturas podem registrar de 2°C a 3°C a mais do que a média normal em estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, Goiás, Mato Grosso e na maior parte de São Paulo. Em boa parte do litoral do Nordeste e em toda a região Sul, as temperaturas ficam até 1°C mais altas do que o normal para o mês.





A distribuição das chuvas varia em cada região do país. A Região Sul será a mais afetada, com chuvas acima da média em todo o Rio Grande do Sul e na maioria das áreas de Santa Catarina. No oeste de Santa Catarina e no estado do Paraná, as precipitações devem ficar um pouco acima da média.





A Região Norte, por outro lado, deve registrar chuva abaixo da média em Roraima, no leste e nordeste do Amazonas, em quase todo o estado do Pará e também no norte e oeste do Tocantins. Nas outras áreas, chove um pouco abaixo da média.





Na Região Sudeste, a chuva na maior parte do mês será provocada pelo calor. Estão previstos temporais, chuvas intensas de curta duração e em pequenas áreas. Não há previsão de chuva generalizada na região em outubro.





Em Minas Gerais, Espírito Santo e no norte do estado do Rio, a chuva deve ficar abaixo da média. No centro, norte e noroeste de São Paulo, no sul de Minas, na Zona da Mata mineira, na região serrana do Rio, no Grande Rio e na região dos Lagos, a chuva deve ficar dentro da média. No sul do estado do Rio de Janeiro, no oeste, centro, sul e leste de São Paulo, a chuva deve ficar um pouco acima da média.





No Centro-Oeste, estão previstos calor e irregularidade da chuva. Várias áreas no Centro-Oeste podem ficar dias seguidos sem chuva. Em todo o estado de Goiás, no Distrito Federal, em quase todas as áreas de Mato Grosso (incluindo Cuiabá) e também no norte e oeste de Mato Grosso do Sul (incluindo o Pantanal), a chuva deve ficar um pouco abaixo da média. Nas regiões centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul, a chuva deve ficar dentro da média.





Outubro é um mês seco e de pouca chuva em quase todo o Nordeste. A Climatempo prevê que haverá “pouquíssima” chuva em outubro no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas —mas dentro da normalidade para o mês, naturalmente seco nessas áreas.