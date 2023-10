Padrasto é condenado a 50 anos de prisão por estuprar enteadas de 5 e 12 anos no Ceará

Um homem foi condenado a 50 anos de prisão por estuprar as duas enteadas, de cinco e 12 anos, em Ipaumirim, no interior do Ceará. A sentença foi determinada nesta terça-feira (10). Os crimes aconteceram entre os anos de 2007 e 2022. Uma das vítimas relatou a uma tia que o padrasto ameaçava matar a mãe delas, caso o denunciassem.



Ele foi sentenciado a 50 anos de reclusão em regime fechado, sendo 25 anos por cada vítima. Em fevereiro de 2023, uma tia das vítimas denunciou a situação na Delegacia de Polícia Civil de Ipaumirim, após perceber comportamento estranho da sobrinha mais velha, quando esta passava férias na casa da tia.

A menina narrou que era abusada sexualmente pelo padrasto, e que ele fazia o mesmo com a irmã mais nova. A adolescente contou que os abusos eram diários, que ouvia a irmã gritar ao ser levada para o quarto do acusado, e que a violência acontecia sempre que a mãe das meninas saía de casa.

A sentença negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão de a materialidade e autoria dos crimes terem sido comprovadas, e manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.

G1 Ceará