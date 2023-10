Após motins, Justiça manda transferir chefes de facções do Ceará para presídio federal

A Justiça do Ceará determinou na segunda-feira (9), a transferência de cinco presos, chefes de facções criminosas, para penitenciária federal. O pedido foi do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Ceará (MPCE) após motins e tentativas de fuga nas unidades prisionais do estado.



Conforme o pedido para transferir os presos, os internos são chefes de facções locais, e as transferências são necessárias para evitar "situações de instabilidade nas unidades prisionais cearenses", havendo indícios de que os presos estão "articulando atos de insubordinação nas unidades".

Os nomes dos presos transferidos não foram divulgados.

A Unidade Prisional Itaitinga 4, também conhecida como CPPL IV, vem registrando episódios de motim, que resultaram em uma rebelião na último dia 27 de setembro. As manifestações têm como motivação central o retorno de um diretor à unidade, afastado pela Justiça no último mês de junho, sob acusação de torturar internos. Em 27 de setembro, 149 presos foram levados a delegacia e nove ficaram feridos durante rebelião.

G1