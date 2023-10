Deputado propõe plebiscito para mudar nome de Juazeiro para “Juazeiro de Padre Cícero”

Começou a tramitar nesta terça-feira (10) um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) do deputado estadual De Assis Diniz (PT) para autorizar a realização de plebiscito com o objetivo de consultar a população de Juazeiro do Norte se aceita a mudança da toponímia para “Juazeiro do Padre Cícero”. Segundo o parlamentar, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ficaria responsável por promover a consulta pública.





“Parodiando a frase histórica que expressa ser o Egito um presente do Nilo, é correto afirmar que o município de Juazeiro do Norte é um presente do Padre Cícero Romão Batista”, aponta De Assis na justificativa da proposta. Segundo ele, é “indiscutível” a existência do Município “com ares de metrópole que revela a presença grandiosa do Padre Cícero, seu fundador e patriarca”. “É correto afirmar que Juazeiro não existiria se não houvesse a figura do Padre Cícero, cuja história pessoal está definitivamente ligada à formação sócio-econômico-cultural e, sobretudo, religiosa daquele Município”, aponta.





Ainda no projeto, De Assis afirma que não existe sertanejo que se dirija em romaria a Juazeiro do Norte “sem que diga estar indo à ‘Terra do Meu Padim’ ou ao ‘Juazeiro do Meu Padim'”.





O parlamentar considera ainda a relevância do clérigo no âmbito político e no campo religioso. Conforme ele, a mudança do nome significaria um sinal de gratidão às contribuições de Padre Cícero. “Isto não é um exercício de especulação, mas uma constatação. Que Juazeiro do Norte tenha essa toponímia mudada para Juazeiro do Padre Cícero, não constitui uma simples mudança legislativa. Significa um agradecimento pleno àquele a quem Juzeiro, o Cariri e o Ceará devem muito em matéria de crescimento e representatividade religiosa e desenvolvimento social e econômico”, finaliza.





Após a leitura no Plenário, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Procuradoria da Casa e Comissões Técnicas de mérito. Se aprovado, será encaminhado para a votação dos demais deputados.





Opinião CE