OPORTUNIDADE: Colégio Militar de Sobral está com mais de 300 vagas abertas

O processo seletivo para o ingresso de novos alunos nos colégios militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) está com inscrições abertas para o ingresso de novos alunos em 2024. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (9) e podem ser realizadas até o dia 29 de outubro. A taxa por inscrição é de R$25.





Um total de 1.346 vagas serão ofertadas nos quatro colégios da PMCE, com sedes em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, com vagas em diferentes séries. As provas serão realizadas no dia 26 de novembro, com previsão de publicação do resultado no dia 05 de janeiro de 2024.





Só em Sobral, no 4° Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho, são 310 vagas, disponíveis para os turnos da manhã e tarde.





As inscrições, no valor de R$25, serão feitas exclusivamente por meio do site https://concursos.rhsconsult.com.br/concursos/

É essencial seguir as orientações contidas na página da empresa responsável pelo processo seletivo.





Os candidatos devem estar atentos às categorias de vagas, que incluem dependentes de servidores da segurança pública do Ceará, não-dependentes e pessoas com deficiências. Além disso, é fundamental obedecer ao prazo de pagamento da taxa e conferir a confirmação da inscrição.







Via SPN