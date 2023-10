CAMOCIM-CE: EX-DETENTO COM PASSAGENS POR TRÁFICO É EXECUTADO A BALA DENTRO DE CARRO NA BOA ESPERANÇA

Camocim estava com 19 dia sem o registro de homicídios. Lamentavelmente chegamos a marca de 33 homicídios neste ano de 2023.

A polícia registrou um homicídio a bala durante a noite desta terça-feira, 10, no bairro Boa Esperança. As informações levantadas pelo blog Camocim Polícia 24h dão conta que dois indivíduos trafegando em uma moto renderam o homem que estava chegando em sua casa no seu veículo Corolla branco e o executaram com cerca de 08 disparos de pistola. O sinistro aconteceu nas proximidades do cruzamento das ruas Curitiba com Perimetral, bairro Boa Esperança.









Vítima tinha passagens por tráfico





A vítima foi identificada como Francisco Wellington da Costa Júnior, o Juninho, de. 28 anos, residente no bairro Olinda. De acordo com a polícia, Juninho já é um velho conhecido e já tinha três passagens por tráfico de drogas.





Motivação





A polícia acredita que a motivação seja uma briga interna dentro de uma facção pelo tráfico de drogas na cidade e que já ceifou várias vidas neste ano de 2023. Equipes policiais realizam diligências a procura dos criminosos.





Com informações de Camocim Polícia 24h