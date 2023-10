Papa diz que Israel tem direito de se defender após ataque

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (11) que Israel tem o direito de se defender após o ataque do movimento terrorista islâmico Hamas, ao mesmo tempo em que manifestou sua preocupação com o cerco vivido pelos palestinos em Gaza e pediu a libertação dos reféns israelenses.





– Acompanho com dor e preocupação o que está acontecendo em Israel e na Palestina e tantas pessoas mortas e feridas. Rezo pelas famílias que viram um dia de celebração transformado em um dia de luto – disse o papa no final da audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano.





Francisco lembrou que “aqueles que são atacados têm o direito de se defender”, mas expressou que “está muito preocupado com o cerco total que os palestinos estão enfrentando em Gaza, onde há muitas vítimas inocentes”.





– E peço que os reféns sejam libertados imediatamente – acrescentou.





O pontífice declarou ainda que “o terrorismo e o extremismo não ajudam a encontrar uma solução para o conflito entre israelenses e palestinos, mas alimentam o ódio, a violência, a vingança e apenas fazem sofrer as pessoas”.





– O Oriente Médio não precisa da guerra, mas da paz. Uma paz construída sobre a justiça, o diálogo e o valor da fraternidade – completou.





Francisco acompanha constantemente o que acontece em Gaza e, nesta terça (10), comunicou-se com o pároco da única igreja católica da região, o padre argentino Gabriel Romanelli, que atualmente está em Belém e em contato permanente com os fiéis.





*-EFE