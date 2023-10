Suspeito exigia pornografia como extorsão para não expor nudes

Um jovem de 26 anos foi detido sob suspeita de extorquir R$ 7 mil de uma mulher e ameaçar publicar vídeos e fotos íntimas dela nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os dois se conheceram online, e após receber a primeira imagem íntima dela, o suspeito começou a fazer ofensas e chantagens, exigindo mais vídeos e dinheiro.





Conforme informações do Metrópoles a prisão do homem ocorreu na quarta-feira, 25 de outubro. As chantagens continuaram por aproximadamente dois meses, segundo o delegado responsável pela apuração do caso.





A vítima, de 24 anos, reside na cidade de Corumbá de Goiás e foi persuadiada pelo homem a enviar uma foto nua e, depois disso, começou a pressioná-la para que enviasse dinheiro a ele, caso contrário, ele divulgaria a foto. Ele usava palavras ofensivas, pedia mais fotos e mais dinheiro durante suas conversas.





Em mensagens de texto, o homem afirmava que tinha uma amiga com muitos seguidores nas redes sociais e que ela publicaria as fotos nuas da vítima.“Ela tem 400 mil seguidores. Ela pode f… com sua vida se ela souber de algo”, diz a mensagem.





Com medo das ameaças, a vítima denunciou o caso na polícia. O suspeito foi preso em Ceilândia, no Distrito Federal. O delegado explicou que ele ainda será interrogado para apresentar sua defesa.





Via portal A Voz de Santa Quiteria