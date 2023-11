Carro colide com VLT da Linha Oeste no bairro Jacarecanga

Segundo o Metrofor, por meio de nota, o motorista do carro não respeitou as sinalizações e avançou na via férrea, no exato momento em que o trem estava se aproximando, causando o acidente. Equipes de segurança operacional e de manutenções do Metrofor estiveram no local.









Leia a nota completa:





“Ocorrência na Linha Oeste em 16/11/2013





Metrofor informa que um trem da Linha Oeste foi abalroado por um carro, nesta quinta-feira (16/11), às 15h, no cruzamento ferroviário da Avenida Filomeno Gomes. O motorista do carro não respeitou as sinalizações no local e avançou na via férrea, no exato momento em que o trem estava se aproximando, causando o abalroamento.





Equipes de segurança operacional e de manutenções do Metrofor estiveram no local e constataram que as sinalizações estavam funcionando normalmente, incluindo as cancelas e os sinais sonoros e luminosos. As equipes também constataram que não houve danos na via férrea e liberaram o trecho para fluxo de trens. Nesse momento a Linha Oeste circula normalmente.





ORIENTAÇÕES





O Metrofor reforça orientação aos motoristas de carros e motos que prestar atenção ao cruzar uma via férrea é um ato obrigatório, de acordo com o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação de trânsito define como “infração gravíssima” – passível de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação -, o ato de “transpor via férrea” sem antes parar o veículo."