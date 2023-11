Falso funcionário público que cobrava para agilizar cirurgias em hospitais é detido

A polícia deteve um homem que se passava por funcionário público de um hospital de referência na última terça-feira (14). O suspeito estava envolvido em negociações fraudulentas, cobrando pacientes e seus familiares para supostamente agilizar cirurgias. Após receber os valores, o impostor não realizava os procedimentos, deixando os pacientes ainda na fila de espera.





Segundo o Portal GCMais, o falso funcionário, acusado de abordar indivíduos nos corredores de unidades hospitalares, prometia a facilidade de conseguir leitos e cirurgias em hospitais da capital. O golpista cobrava cerca de mil reais pelos serviços. Uma pessoa, que documentou as ações do fraudador, marcou um encontro no bairro Antônio Bezerra, onde a polícia interveio e o deteve, encaminhando para o Décimo Distrito Policial.





Os relatos indicam que o suspeito repetia o esquema com novas vítimas nos corredores hospitalares após desaparecer temporariamente. O caso mais recente envolveu pacientes no Frotinha, no Antônio Bezerra. A polícia está investigando para identificar outras possíveis vítimas e desmantelar completamente essa prática ilegal.





Uma das vítimas explicou como percebeu que se tratava de um golpe: "Foi quando eu entrei em contato com um amigo, lesado na situação. Ele disse que o mesmo era golpista. Aí eu entrei em contato com as vítimas e disse que não era para fazer nenhum tipo de depósito. Então eu combinei com as vítimas como que era para fazer com que ele acreditasse que ia receber esse dinheiro. Marquei um encontro em um shopping e adicionei a polícia”, publicou o Portal GCMais.





O tenente Bonieck detalhou a denúncia, revelando que o homem aliciava pacientes nos corredores do Frotinha, no Antônio Bezerra, solicitando quantias em dinheiro com a promessa de conseguir leitos no hospital maior, o IJF, e realizar as cirurgias.





A Voz de Santa Quiteria