Mulher quebra vidro de ônibus após seu filho passar mal de calor

Uma mulher tomou a decisão de quebrar o vidro de um ônibus da linha 342, Viação Pavunense, no Rio de Janeiro, após seu filho passar mal devido ao calor dentro do veículo. O ônibus estava sem o ar-condicionado funcionando, e as janelas não podiam ser abertas.



Segundo a companhia de transporte, o ônibus saiu da garagem com o ar-condicionado em pleno funcionamento, mas durante a viagem, o equipamento apresentou problemas, conforme divulgado pelo Metrópoles.

Um vídeo divulgado mostra a ação da mulher na quarta-feira (15/11). Veja a seguir:

Criança passa mal dentro do ônibus no Rio de Janeiro devido o calor e mãe quebra vidro do automóvel.

pic.twitter.com/5cIPFS0kzi — coxixosnoinsta 𝕏 (@coxixosnoinsta) November 15, 2023

Nas imagens, ela quebra o vidro do coletivo na tentativa de amenizar a temperatura e acalmar a criança.

Nesta terça-feira (14/11), o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 58°C, a maior desde o início das medições em 2009, de acordo com o Centro de Operações Rio. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de grande perigo devido à onda de calor em 15 estados e no Distrito Federal.

