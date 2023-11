Mulher é assassinada na frente do filho de 3 anos: "machucaram minha mãe"

Uma mulher de 27 anos, identificada como Dayane Stefanie Henn Tricote, foi morta na noite de quarta-feira (15/11) em Presidente Prudente, interior de São Paulo, na presença do filho de 3 anos. O corpo foi descoberto por volta das 20h30, quando a criança conseguiu comunicar-se com vizinhos pela janela, relatando o ocorrido com a mãe.



Segundo o Metrópoles, quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo em rigidez cadavérica, indicando que o crime ocorreu algum tempo antes. Na madrugada do mesmo dia, cerca de 19 horas antes, uma vizinha relatou à Polícia Militar ter ouvido tiros vindo da casa de Dayane Stefanie por volta da 1h. Os policiais foram ao local, mas não obtiveram resposta ao bater na porta, dando a entender que a residência estava vazia.

Os vizinhos, ao perceberem o silêncio durante todo o dia e considerando a presença do filho da vítima, solicitaram que ele jogasse a chave pela janela, possibilitando a entrada. A criança informou que "machucaram a mãe". Dayane Stefanie dividia a casa com um companheiro, que não foi localizado. A Polícia Militar informou que o casal era usuário de drogas, e várias ocorrências já haviam sido registradas no local.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Presidente Prudente como homicídio e violência doméstica, sendo o Departamento Estadual de Investigações Criminais responsável pela investigação.

