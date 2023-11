Michelle Bolsonaro e o peso nas candidaturas do PL em 2024

A ex-primeira dama tem participado das reuniões da cúpula do partido para definições das candidaturas do partido nas eleições municipais do ano que vem.

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tem participado das reuniões da cúpula do PL para definição das candidaturas do partido nas eleições municipais de 2024. Segundo jornal O Globo, as reuniões contam ainda com as presenças Jair Bolsonaro, do presidente do partido Valdemar Costa Neto, do líder da sigla na Câmara, Altineu Côrtes, e do general da reserva Walter Braga Netto.





M ichelle é presidente do PL Mulher e tem indicado os quadros femininos que considera mais preparados para disputar as eleições do ano que vem. De acordo com integrantes do PL, a palavra da ex-primeira-dama passou a ter “peso decisivo” nas escolhas das candidaturas.





Desde que assumiu o comando do PL Mulher, a ex-primeira dama tem viajado o país em busca de novas filiações de mulheres para o partido. Michelle Bolsonaro, inclusive é cotada para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná PL , caso a Justiça Eleitoral decida cassar o mandato do ex-juiz Sergio Moro.





O Antagonista