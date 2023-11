CRIMINALIDADE : Brasil bate recordes de feminicídios e estupros

O Brasil quebrou um recorde de violência contra a mulher desde o início da série histórica. Foram 722 feminicídios no 1° semestre deste ano. 4 por dia. Em 2019 no mesmo período foram 631, em 2020 - 664, em 2021 - 677 e 2022 - 704. O Sudeste foi a única região com forte alta em relação ao ano passado: 16,2% (de 235 para 273 casos). O nordeste teve queda de 5,5%, o norte - 2 %, o centro-oeste- 3,6% e o sul queda também de 3,4%. No Brasil o aumento foi de 2,6%.





Outro número batido no 1° semestre foi o número de estupros registrados. Foram 34.000.casos de estupro e estupro de vulnerável de meninas e mulheres no primeiro semestre deste ano, crescimento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A cada 8 minutos uma menina ou mulher foi estuprada entre janeiro e junho.





Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.





Via Blog do César Wagner