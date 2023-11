Maranguape: 4 mortes incluindo gestante em nova chacina promovida por facções

Uma gestante e outras três pessoas foram mortas a tiros em uma chacina no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (14), quando suspeitos encapuzados e armados estiveram nos distritos de Amanari e Itapebussu.





As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, mas a Polícia informou que a grávida entre as vítimas era companheira de um homem ameaçado por uma facção criminosa.





Nos locais onde os crimes ocorreram, estiveram agentes das Polícias Civil e Militar e da Perícia Forense do Ceará. De acordo com um dos agentes no local, o crime teria sido motivado por disputa entre facções rivais pelo controle de territórios.





Até o momento, ninguém foi preso.