CRUELDADE: Criança é forçada pela madrasta a comer lagartixa e está em estado grave

Uma criança de 11 anos foi hospitalizada em estado grave após ser "obrigada" pela madrasta a ingerir uma lagartixa morta em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu durante o fim de semana de 4 e 5 de novembro, quando o menino estava na casa do pai. A madrasta, junto com a sogra do ex-marido, matou o animal e forçou a criança a comê-lo, alegando que tinham o costume de consumir lagartixas no passado.





A mãe da criança relatou que, no dia seguinte, o menino começou a passar mal, apresentando vômitos incessantes ao longo da semana. Mesmo após procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) duas vezes e ser mandada de volta para casa, a família insistiu em um atendimento mais apropriado. O garoto foi diagnosticado com grave infecção intestinal e está internado.





"Elas contaram ao meu filho que tinham o costume de comer lagartixas no passado e que nada aconteceu. Então, mataram uma [lagartixa] e o obrigaram a comer. Isso no domingo (5/11). No dia seguinte, meu menino começou a passar muito mal. Foi aí que ele contou para minha avó o que tinha acontecido. Ele perguntou se ela [avó] já havia comido lagarto e disse que desde que ingeriu um, começou a passar muito mal”, declarou a mãe ao Metrópoles.





O pai da criança confirmou as informações fornecidas pelo filho, relatando que não estava presente no momento do incidente. A mãe, indignada com a negligência da madrasta e da mãe dela, registrou um boletim de ocorrência. Agora, a 2ª Delegacia de Polícia de Formosa investiga o caso. Se condenadas, as responsáveis podem responder ao artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente, com pena de até 1 ano de prisão.





Via portal A Voz Sta. Quitéria