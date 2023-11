HOSPITAL VETERINÁRIO DO UNINTA INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES

Na última segunda-feira (13), após passar por um rápido período de reforma, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA) reinaugurou seu espaço, que agora conta com novas instalações. Dentre as novidades, o Solário para animais em recuperação e uma área de lazer para cães e gatos, que também servirá como local para exposição dos animais que ficam à disposição para adoção.





Durante o evento, o médico veterinário e Diretor Técnico do hospital, Dr. Ramuelly Cavalcante explicou que a ação teve por objetivo melhorar a estrutura e o atendimento do hospital. ‘’As novas instalações vieram com o propósito de favorecer nossa qualidade e que os nossos resultados sejam alcançados com maior eficácia. A intenção do solário é para que facilite as feiras de adoção, que seja um espaço em que as ONGs possam trazer animais resgatados. Também adquirimos equipamentos, treinamos nossa equipe, melhoramos o setor de emergência’’, afirmou.









SOBRE O HOVET





Destaque no atendimento a cães, gatos, pets não-convencionais, silvestres e animais de produção na região Norte do estado. O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET - UNINTA) oferece atendimento contínuo, 24 horas por dia, sete dias por semana.









Serviço





Hospital de pequenos e grandes animais do Uninta (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154- Dom Expedito, Sobral

Tel.: 88. 9.9951.0382

Instagram: @hospitalveterinariouninta

Kaline Silveira -Estagiária de

Assessoria de Comunicação do Hovet