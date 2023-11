Inep divulga gabaritos oficiais das provas do Enem 2023

Nesta terça-feira (14), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Uma questão sobre gripe A-H1N1 foi anulada pelo instituto, já que a questão foi usada em 2010 no exame para pessoas privadas de liberdade.





As respostas para cada umas das provas podem ser vistas AQUI





As notas, no entanto, só serão divulgadas em 16 de janeiro de 2024.





O Enem foi aplicado pelo Inep nos dias 5 e 12 de novembro. De acordo o governo, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para o exame deste ano.