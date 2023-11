Estudantes são denunciados por usar inteligência artificial para forjar nudes de colegas

Alunos com idade entre 12 e 15 anos de uma escola do Rio de Janeiro são suspeitos de usar inteligência artificial para criar fotos das colegas sem roupa e publicá-las em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Os “nudes” falsos das adolescentes, criados virtualmente, foram disparos em grupos de conversas com a exposição de ao menos 20 meninas.



Ao saber do caso, os pais das estudantes procuraram a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que iniciaram uma investigação do caso. Inicialmente, a direção da escola será chamada para prestar depoimento. Por se tratar de menores, os detalhes da investigação não podem ser divulgados.

Os estudantes do 7º ao 9º ano do Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que estiverem envolvidos podem responder por fato análogo à simulação e participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. As informações foram publicadas pelo Portal G1 e confirmadas pelo Metrópoles.

Em nota encaminhada aos pais dos estudantes, a direção do Colégio disse considerar o fato “lamentável” e informou que medidas disciplinares serão tomadas.

Metrópoles