Grávida perde bebê após ter de trocar duas vezes de ambulância durante transferência

Uma gestante de 30 anos perdeu o bebê após um sangramento intenso, nesta quarta-feira (1º), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela precisou ser transferida do município à capital, mas o percurso teve duas trocas de ambulância. O pneu de um dos veículos, inclusive, furou no caminho entre as cidades. A família reclama de negligência no caso.



A mulher foi levada a um hospital de Itaitinga com sangramento vaginal intenso. Então, foi avaliado que ela precisava de uma transferência para Fortaleza. O percurso começou com uma ambulância do Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção, de Itaitinga, mas esse veículo teve um pneu furado no caminho.

Com isto, o Samu Ceará foi acionado, e mandou uma segunda ambulância. Ao chegar no local, os socorristas viram a gravidade do caso e solicitaram uma UTI móvel. Assim, a gestante teve de passar por três ambulâncias diferentes. “Na ocasião, a pressão arterial da paciente estava 120x70mmhg e os batimentos cardíacos fetais registravam 107 bpm”, disse a direção do hospital em nota.

Já o Samu Ceará informou que foi acionado às 5h para atender a paciente. Às 6h50, a gestante deu entrada em uma unidade hospitalar de referência, em Fortaleza. O Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) em Fortaleza, para onde a gestante foi levada, informou que foi realizado o pronto atendimento à gestante, que chegou à unidade com sangramento intenso.

G1