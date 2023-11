Carro de empresária estava a 101 km/h em acidente que matou economista no Ceará, diz laudo

O carro da empresária envolvida no acidente que resultou na morte de um economista em Fortaleza na madrugada do dia 30 de julho tinha velocidade estimada de 101 quilômetros por hora, segundo laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A família da vítima pede que a empresária seja responsabilizada pela morte do economista.



O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua João Carvalho, no bairro Aldeota. O economista Cláudio Henrique Pereira D'Alencar, de 46 anos, estava acompanhado de uma amiga universitária, de 31 anos. Cláudio morreu no local, e a amiga foi hospitalizada.

O carro de Cláudio havia ultrapassado o sinal vermelho no cruzamento. Segundo o laudo pericial, ele vinha em velocidade média de 23,65 quilômetros por hora. O veículo da empresária Hermelinda Raquel Rebouças da Silva, de 41 anos, teve velocidade média estimada em 101,36 quilômetros por hora.

Segundo o advogado de defesa da empresária, João Victor Duarte, o laudo pericial não é conclusivo. "É importante destacar que o laudo da Pefoce não atesta com 100% de confiança a velocidade desenvolvida pelos veículos no dia do acidente. Ao contrário disso, o laudo pericial contempla considerável margem de erro no tocante às velocidades desenvolvidas", afirmou o advogado.

O documento da Pefoce fez a análise das imagens do acidente encaminhadas pela Polícia Civil, com duas câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e imagens do monitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

A advogada Erin Pamplona, assistente de acusação representando a família do economista, afirma que o laudo derruba a tese da defesa da empresária. "Nós estamos falando de vias urbanas, onde todas as velocidades dentro de Fortaleza estão dentro de uma margem de 50 quilômetros por hora. E a margem da empresária foi de 101 quilômetros por hora, isso por volta de 5 horas da manhã", comentou a advogada em entrevista à TV Verdes Mares.

Após o acidente, a empresária Hermelinda Raquel foi presa, autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada em seguida ao pagar fiança de R$ 2 mil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a condutora apresentou resultado positivo para o teste de bafômetro.

