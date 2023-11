Governo Lula não vai pagar décimo terceiro do Bolsa Família em 2023

Beneficiários aguardam uma quantia adicional para as despesas; entenda por que o décimo terceiro do Bolsa Família não será concedido em 2023.





À medida que o final do ano se aproxima, e com as despesas extras associadas às compras de Natal e Ano Novo, os beneficiários do Bolsa Família estão ansiosos para saber se receberão o décimo terceiro do programa em 2023.





Entretanto, desde março, quando o Governo Lula implementou mudanças significativas no programa social, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou categoricamente que não haverá o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família.









POR QUE NÃO VAI TER 13º DO BOLSA FAMÍLIA EM 2023?





"A Bolsa Família, como o próprio nome sugere, é uma bolsa, e não um salário. Portanto, não segue as mesmas regras do setor privado ou público em termos de remuneração", disse o ministro Wellington Dias em entrevista ao Estadão/Broadcast.





O Bolsa Família é um programa do governo federal que fornece um auxílio financeiro mínimo de R$ 600 mensais aos seus beneficiários.





O montante pode variar de acordo com as condições específicas de cada família, mas o programa estabelece um limite de 12 parcelas por ano, uma para cada mês.





Via JC NE 10