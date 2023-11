Marisa registra prejuízo recorde de R$ 196 milhões no 3º trimestre

A Marisa Lojas encerrou o terceiro trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 196,4 milhões, um aumento de 89,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da varejista caiu 50,1%, para R$ 316,4 milhões.





O prejuízo foi causado principalmente pela redução de receitas com vendas de mercadorias devido ao menor nível de estoques. A Marisa vem realizando uma reestruturação de seu negócio para preservar o caixa e ajustar o mix de produtos para uma linha mais básica e menos dependente da moda.





O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 122,6 milhões, um resultado 215,3% pior do que o obtido no terceiro trimestre de 2022. A dívida líquida da Marisa subiu R$ 68 milhões no período entre julho e setembro, chegando a R$ 448,5 milhões (alta de 18%).





Apesar do resultado negativo, a Marisa afirma que as atividades comerciais no quarto trimestre de 2023 já se normalizaram e as perspectivas para o ano de 2024 estão em linha com o guidance.





“Com a recomposição do capital de giro e o restabelecimento da oferta à nossa cliente, as atividades comerciais no quarto trimestre de 2023 já se normalizaram e as perspectivas para o ano de 2024 estão em linha com o guidance”, afirma a Marisa em relatório.





Gazeta Brasil