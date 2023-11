Paciente tenta fugir de hospital e fica preso entre paredes, no Ceará

Na madrugada desta quarta-feira (8), um paciente ficou mais de duas horas preso entre duas paredes ao tentar fugir do Hospital Geral Dr. César Cals. Conforme informação do G1 Ceará o caso ocorreu na Avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza. O paciente foi resgatada pelos bombeiros.



Segundo o relato do Corpo de Bombeiros, eles receberam um chamado por volta da 1h da madrugada para auxiliar um paciente em surto que havia ficado preso entre as paredes do hospital.

Após chegarem à unidade, os bombeiros encontraram o homem em um espaço estreito e de difícil acesso, situado entre as paredes do hospital.

Para resgatar o paciente, os bombeiros tiveram que recorrer ao uso de uma britadeira para romper uma das paredes do estabelecimento.

O paciente não sofreu ferimentos e a operação foi concluída por volta das 3 horas.

