Mulher esfaqueia companheiro até a morte após bebedeira e discussão

O assassinato de um homem de 22 anos que foi esfaqueado pela companheira, de 35 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Conforme informação do Metrópoles o crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (6/11), na QNF 1 de Taguatinga. O crime é apurado como homicídio.





De acordo com informações preliminares, o incidente envolveu um casal que, após um dia de consumo de bebidas alcoólicas, retornou à sua residência e se envolveu em uma discussão acalorada. Nesse contexto, a mulher desferiu três golpes de faca na vítima.





Os serviços do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foram acionados para prestar socorro ao homem. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.





A discussão teria começado a partir de questões domésticas e escalou para a violência física. A suspeita foi presa pela polícia imediatamente após o crime.





Diante dos policiais, a mulher alegou ter agido em legítima defesa diante de uma agressão por parte de seu companheiro. No entanto, a ausência de lesões defensivas e a descoberta da arma do crime levantaram dúvidas sobre a veracidade de sua declaração perante os investigadores.





A suspeita foi encaminhada às autoridades competentes. A previsão é que ela passe por audiência de custódia nesta terça-feira (7/11).





