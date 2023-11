Falsa bomba assusta comerciantes e frequentadores em praça no Ceará

Nesta terça-feira (7), uma falsa bomba causou pânico entre comerciantes, funcionários e frequentadores da praça do Bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Conforme informação do G1 Ceará a Polícia Militar foi acionada, realizou uma vistoria e confirmou que o objeto em questão era, na verdade, um simulacro, procedendo com a detonação.



A praça costuma ser movimentada devido à presença de bares, restaurantes e lanchonetes na região circundante. A Polícia Militar relatou que equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se dirigiram ao local e isolaram a área como medida de precaução.

“A gente estava aqui desde cedo e, de repente, começaram a fechar toda a praça. A gente estranhou o que estava acontecendo. A gente não imaginava que isso ia acontecer", disse Abelardo Borges, funcionário público que estava na praça.

“Eu vi o alvoroço das pessoas, quando a gente se deparou com um policial isolando a área. Pediram que as pessoas mantivessem distância porque ninguém sabia a gravidade da situação”, disse uma mulher que trabalha no local.

De acordo com a Polícia, durante a inspeção do artefato, foi identificado que se tratava de um simulacro de explosivo em formato de colete. O objeto foi devidamente recolhido.

Um dos comerciantes locais expressou seu espanto com a situação, relatando que a Polícia orientou que todos se afastassem da área. Ele acrescentou que nunca havia ocorrido algo semelhante na região antes.

