POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na data de ontem, dia 16, a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, cumpriu mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de JOSE CHARLES AMORIM DE OLIVEIRA, indivíduo de reconhecida periculosidade por todos os populares do Município de Groaíras/CE.





As investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral/CE, com o apoio do Núcleo de Homicídios, apontaram, sem sombra de dúvidas, que JOSE CHARLES AMORIM DE OLIVEIRA é infrator dos delitos previstos no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II (Homicídio qualificado na forma tentada) e art. 147, caput (ameaça), ambos inseridos no Código Penal Brasileiro.





Ainda, informações investigativas destacaram que o indivíduo acima qualificado era integrante de organização criminosa sediada em Groaíras/CE voltada não somente ao tráfico de drogas, mas tamém à extorsão patrimonial, violência física arbitrária e tortura.





Diante dessa apuração criminal, e depois de descritiva representação judicial, o mandado de prisão em comento, oriundo de decisão judicial prolatada nos autos de n. 0205267-03.2023.8.06.0298, que tramita no 5º Núcleo de Custódia e Inquérito da Comarca de Sobral/CE, fora regularmente cumprido ante os parâmetros legais.





Após procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao Sistema Prisional e se encontra à disposição do Poder Judiciário.





Por fim, a Polícia Civil do Estado do Ceará informa que quaisquer denúncias anônimas a serem fornecidas pelos populares de Groaíras/CE, Cariré/CE, Sobral/CE e região também poderão ser fornecidas através do canal WhatsApp (88) 99213-0301. Destaque-se que a identidade do denunciante anônimo será guardada em sigilo.