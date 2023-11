SOBRAL: DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de hoje a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 62 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável praticado contra uma adolescente de 12 anos de idade, no Bairro Parque Silvana II.





Segundo as investigações, o suspeito, que seria vizinho e amigo da família da vítima, teria praticado atos libidinosos contra esta quando a adolescente foi até a casa do suspeito, a pedido da mãe, pedir sabão emprestado, pois não havia o produto no mercantil. A mãe ao notar a demora da filha, teria ido até a casa do suspeito e presenciado os atos libidinosos, quando ligou para a Polícia, mas o suspeito evadiu-se naquele momento.





As investigações continuaram e, concluído o inquérito policial, foi feita Representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido, sendo que hoje foi dado o cumprimento à ordem judicial de prisão, momento em que a homem foi encaminhada à Penitenciária de Sobral.