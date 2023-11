HOMEM DE 55 ANOS É PRESO SUSPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de hoje, 17.11.2023 a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de V.C.M., homem de 55 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável praticado no Distrito de Bomfim, Sobral, situação da qual foi vitima a própria filha do investigado, mulher de 29 anos de idade, mas que é diagnosticada com depressão e faz acompanhamento psicológico na rede do CAPS.





Segundo as investigações, o suspeito praticava abusos sexuais em desfavor da filha há vários anos, estando esta em condição vulnerável devido à depressão, que se agravada após os episódios de abuso, tendo a vitima já tentado o suicídio, motivo pelo qual foi internada várias vezes para tratamento psicológico.





Concluído o inquérito policial, foi feita representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi deferido, sendo que hoje foi dado o cumprimento à ordem judicial de prisão, momento em que a homem foi encaminhada à Penitenciária de Sobral.