Alexandre Pires é investigado pela PF por esquema de garimpo ilegal

A Polícia Federal (PF) investiga o cantor Alexandre Pires por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de garimpo nas terras indígenas Yanomami, que teria movimentado cerca de R$ 250 milhões.





A operação Disco de Ouro foi deflagrada nesta segunda-feira (4), com os agentes realizando busca e apreensão até mesmo durante um show do cantor em um cruzeiro em Santos, no litoral de São Paulo.





Segundo a PF, o empresário Matheus Possebon, reconhecido no ramo musical, também estaria ligado ao núcleo financeiro dos crimes.





A investigação aponta que Alexandre Pires teria recebido pelo menos R$ 1 milhão de uma mineradora que atualmente está sob investigação. A denominação "Disco de Ouro" foi escolhida justamente por envolver figuras do universo da música.





(O Tempo)