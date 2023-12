Um homem de 31 anos e identificado como Antônio Jonhys Nascimento Sousa morreu após se afogar no em um açude, em Campo Novo, na zona rural de Forquilha, durante a tarde de ontem (4).





O Corpo de Bombeiros iniciou as buscar no local no fim da tarde e retomou na manhã desta terça-feira (5). O corpo do homem foi encontrado por volta das 09h30 e em seguida transladado para a unidade da Pefoce de Sobral.





(SPN)