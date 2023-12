Mulher é multada por estar dirigindo "carro" sem capacete

A empresária Vanessa Rabelo Vasconcelos de Sousa, 37 anos, recebeu uma multa da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) de Fortaleza por conduzir um carro sem estar usando capacete, algo inusitado já que o acessório é associado a motociclistas. A infração foi categorizada como "conduzir moto com utilização de capacete de segurança com viseira/óculos de proteção em desacordo com regulamentação do Contran", considerada média, com multa de R$ 244 e perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





A AMC, ao ser questionada pelo g1, inicialmente afirmou que a "infração foi arquivada pelo próprio órgão e seu registro considerado insubsistente [sem valor]". No entanto, a empresária alega que, mesmo após seis meses, o processo não foi concluído, gerando preocupações sobre possíveis implicações, como a apreensão do veículo em uma blitz.





A situação deixou Vanessa indignada, especialmente porque, segundo ela, houve um equívoco na anotação da placa do veículo. Apesar de tentar diversos canais de comunicação com a AMC, a empresária recebe apenas a orientação de esperar, sem um prazo definido para a resolução do caso.





"Já tentei de tudo. Tentei todos os contatos possíveis da AMC e a resposta é apenas que devo esperar e que não há prazo. Com isso a multa venceu. E eu, se for parada numa blitz? Posso ter meu veículo apreendido", desabafou ela.





Via A Voz de Sta. Quitéria