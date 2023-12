Mãe denuncia agressão a bebê de 8 meses na creche; responsáveis negam

Vanessa Raaby da Silva, mãe de uma criança de oito meses, registrou uma queixa de agressão contra a creche onde a filha estuda, localizada no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Segundo Vanessa, ao buscar a filha na última sexta-feira, notou hematomas no rosto e nas mãos da criança.





"Quando fui pegar minha filha na sexta-feira, no fim da tarde, ela estava toda deformada. A mão, o rostinho com hematomas. Os dedinhos com machucados. Eu fiquei muito abalada. Quero justiça", relatou ela, segundo o g1 Ceará.





A Escola Aquarela, em resposta, negou a agressão e afirmou que os hematomas surgiram após a mordida de uma outra criança de pouco mais de um ano. Vanessa, por sua vez, registrou boletim de ocorrência na Casa da Mulher Brasileira e denunciou o caso nas redes sociais, onde outras mães relataram situações similares.





Após as alegadas agressões, o comportamento da criança mudou, segundo a mãe. "Seu comportamento mudou desde então. Não posso deixar ela só no carrinho. Antes ela ficava, mas depois dessas agressões ela não fica. Ela brincava pela casa e agora ela quer ficar comigo. Acho que ela fica lembrando. Só Deus sabe o que fizeram com minha filha. Tenho certeza que isso não é mordida de criança", disse.





A Escola Aquarela lamentou o ocorrido, reforçou que medidas estão sendo tomadas e que a criança foi atendida imediatamente. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a Polícia Civil está apurando o caso.





