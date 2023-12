PF faz megaoperação contra grupo que vendeu 43 mil armas a facções brasileiras

Uma megaoperação da PF (Polícia Federal) deflagrada nesta terça-feira (5) investiga um grupo suspeito de distribuir 43 mil armas para as maiores facções criminosas do Brasil. Na manhã desta terça-feira (5) a PF cumpre 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 54 de busca e apreensão em três países: Brasil, Paraguai e Estados Unidos.





A empresa investigada na megaoperação pode ter movimentado, segundo estimativa da PF, R$ 1,2 bilhão em três anos, com a importação de 43 mil armas para o Paraguai.





Segundo a PF, uma empresa sediada em Assunção, no Paraguai, foi responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de vários fabricantes europeus sediados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. “As armas eram importadas da Europa para o Paraguai, onde eram raspadas e revendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira do Brasil com Paraguai, para serem revendidas às principais facções criminosas do Brasil”, informou a PF.





As investigações da megaoperação iniciaram em 2020, em Vitória da Conquista, na Bahia, cidade em que dois homens foram presos em flagrante com 23 pistolas e dois fuzis com sinais de adulteração, além de munições e carregadores.





Desde o início foram recolhidas 659 armas em 67 apreensões nos seguintes estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará.





