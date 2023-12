Coreano que viajou 17 mil km para Sobral casa com cearense: "Pessoa mais feliz do mundo"

A cearense Luísa Vitória Ribeiro e o coreano Yang Seok, o Yan, se casaram nesta terça-feira (19) em Sobral. A união ocorreu em um cartório no Centro de Sobral e contou com a ajuda de um amigo do casal, Daewoo Chung, também natural da Coreia do Sul e casado com a brasileira Beca Chung, que realizou algumas traduções.





O casal, que noivou em outubro, também terá uma festa e depois viajam para alguns dia de lua de mel em uma praia no litoral cearense.





"Depois de assinar os papéis, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Minha sensação foi de muita felicidade por casar com a pessoa que eu amo. A gente tem uma conexão que a barreira da língua não atrapalhou. Foi mágico", declara a estudante de fisioterapia.





Os próximos passos começam a partir de janeiro, quando Yan retorna à Coreia por um período para validar o casamento lá e solicitar um novo visto para retornar ao Ceará. Eles ainda passarão um período morando no Brasil até que Luísa consiga se organizar para viajar ao país asiático e dar entrada em suas documentações. O plano é se mudar para o território coreano no futuro.





O coreano está no Ceará desde julho, quando viajou 17 mil quilômetros para conhecer a então namorada, e agora esposa.





Fonte: Diário do Norteste

Foto: Beca Chung / Manu Fotografia