DERRAMAMENTO DE SANGUE EM CAMOCIM: HOMEM É EXCUTADO A BALA E OUTRO BALEADO NO BAIRRO DOS COQUEIROS

Lamentavelmente, a polícia registrou uma execução a bala seguida de lesão corporal a bala durante a noite dessa sexta-feira, 15, na cidade de Camocim. A vítima fatal foi o ex-detento, Leonardo Torres Melo, vulgo Paxalá. O outro alvejado identificado como Antônio Filho, um comerciante dono de bar.





Segundo informações, por volta das 20h40, uma dupla trafegando em uma moto vermelha chegou no Bar da Milaide, no bairro dos Coqueiros, e efetuou vários disparos contra Paxalá, que morreu ali mesmo no local. O dono do bar conhecido como Antônio Filho também foi alvejado e foi socorrido ao hospital, no entanto, não corre risco de morte.





Equipes policiais do Raio e P.O.G. realizam buscas a procura dos indivíduos que empreenderam fuga sentido bairro da Olinda. Vale ressaltar que Paxalá tinha três passagens por tráfico, uma por corrupção de menor e outra por consumo de drogas. Com mais esse registro, Camocim chega ao 45º homicídio doloso neste ano de 2023.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Camocim Polícia 24h