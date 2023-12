EM SOBRAL: POLÍCIA CIVL PRENDE OITO PESSOAS SUSPEITAS DE INTEGRAREM GRUPO CRIMINOSO

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de envolvimento de integrarem um grupo criminoso atuante na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Os trabalhos policiais aconteceram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19). Com as ações, drogas, munições de arma de fogo e dinheiro foram apreendidos.





As diligências foram coordenadas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral. Ao todo, 17 mandados judiciais foram cumpridos – sendo cinco de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão domiciliar, além de duas prisões em flagrante. Dentre os capturados está uma advogada de um dos alvos da investigação que tentou subtrair um dos celulares, objeto de busca e apreensão, durante as diligências em uma residência.





Com os trabalhos policiais, foram apreendidos cerca de 375 gramas de maconha, cinco munições calibre 38, uma quantia de dinheiro em espécie, duas maquinetas de cartão de crédito e 15 aparelhos celulares, que serão utilizados para subsidiar novas investigações policiais. As investigações contaram, ainda, com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) e do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), ambos da PCCE





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.